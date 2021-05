Taiwan: Covid, da oggi al 28 maggio restrizioni più rigide per contenere trasmissione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi a Taiwan sono in vigore, per la prima volta, restrizioni di livello 3, a seguito dell'aumento del numero dei casi di Covid-19 registrati sull'Isola. Le misure, annunciate dal Centro epidemiologico (Cecc), sono previste fino al 28 maggio. Secondo il sistema a quattro livelli del Cecc, il livello 3 viene implementato in caso di più di tre infezioni a grappolo trasmesse nella comunità e individuate in una sola settimana nel Paese o più di dieci casi locali di origine sconosciuta. Le restrizioni prevedono l'obbligo di indossare sempre mascherine all'aperto, il limite di cinque persone per le riunioni al chiuso e di dieci per quelle all'aperto, la chiusura di tutti i luoghi di lavoro e dei luoghi pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali, dei dipartimenti di polizia, degli ospedali e degli edifici governativi. Le nuove restrizioni prevedono quindi la chiusura di spazi ricreativi, luoghi di intrattenimento, cinema, stadi e campi sportivi. I cittadini possono spostarsi solo con una motivazione scritta e devono mantenere il distanziamento anche all'interno dei ristoranti. Nelle aree in cui ha avuto luogo la trasmissione di comunità, i residenti sono limitati a un perimetro prestabilito e devono sottoporsi al tampone. (segue) (Cip)