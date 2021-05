Taiwan: Covid, da oggi al 28 maggio restrizioni più rigide per contenere trasmissione locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Chen Shih-chung, che guida il Centro, ha detto inoltre che a partire da oggi si terrà una riunione nazionale sulla prevenzione delle epidemie, con sindaci e vicesindaci invitati a partecipare, per coordinare gli sforzi a livello nazionale contro l'epidemia. Chen ha spiegato che "i tre obiettivi principali degli incontri saranno integrare le risorse per la prevenzione delle epidemie, esaminare i progressi nell'attuazione delle politiche e confutare le false informazioni". Chen ha aggiunto che le restrizioni di livello 4 non verranno introdotte a meno che non si registrino almeno cento nuovi casi per 14 giorni consecutivi. (Cip)