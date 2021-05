Russia: direttore Servizio penitenziario, salute di Navalnyj è stabile, si è ripreso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di salute dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, si è stabilizzato: il detenuto mangia normalmente pesa 82 chilogrammi. Lo ha detto in un briefing a Krasnoyarsk il direttore del Servizio penitenziario federale russo, Aleksander Kalashnikov. "Posso dire che la sua salute si è più o meno ristabilita normalmente. Ha fatto uno sciopero della fame, ora ha rinunciato. Il suo peso è già di 82 (chilogrammi). Si alimenta normalmente e ha la possibilità di comunicare con la sua famiglia”, ha detto Kalashnikov. All'inizio di questa primavera, Navalnyj ha iniziato uno sciopero della fame di tre settimane dopo che gli era stata negata la visita di un medico di sua fiducia con il quale chiedeva di poter avere un consulto per discutere di un dolore alla schiena e alle gambe. "Non ci sono sanzioni speciali, non ci sono violazioni specifiche e non è accusato di nulla. Nessuno mira a umiliarlo o a rendere impossibile la sua vita. Sta scontando la pena come tutti", ha aggiunto Kalashnikov. (Rum)