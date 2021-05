Vietnam: premier Chinh, accelerare negoziati per codice condotta nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, ha sollecitato i Paesi della regione asiatica a rafforzare la cooperazione economica e tutelare la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, e ad "accantonare le divergenze e i disaccordi" per far fronte alla pandemia di coronavirus. Intervenuto in videoconferenza alla conferenza "Future of Asia", organizzata dal quotidiano "Nikkei", Chinh - che ha assunto il proprio incarico lo scorso aprile - ha posto l'accento sulla necessità di garantire la stabilità delle vie marittime per tutelare il commercio globale, in un contesto di crescente tensione tra la Cina e i suoi vicini asiatici per il controllo di ampie porzioni del Mar Cinese Meridionale. Il primo ministro ha sollecitato le parti alla "piena osservazione delle leggi", a cominciare dalla Carta delle Nazioni Unite e alla Convenzione del diritto del mare del 1982. Il premier ha anche sollecitato i Paesi asiatici ad accelerare l'attuazione dei meccanismi di cooperazione mulitalaterali e la negoziazione di un codice di condotta che garantisca la libertà di navigazione e sorvolo nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Git)