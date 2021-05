Medio Oriente: Abbas a Guterres, fermare subito attacchi israeliani a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Nel corso della telefonata le parti hanno discusso degli sforzi compiuti a livello internazionale per cessare immediatamente le ostilità in Medio Oriente. Abbas, da parte sua, ha sottolineato la necessità di “fermare immediatamente i mostruosi attacchi israeliani contri i figli del nostro popolo nella Striscia di Gaza”, oltre agli attacchi dei coloni israeliani a Gerusalemme est. Da parte sua, Guterres ha ribadito che l’Onu ha raddoppiato gli sforzi per garantire un cessate il fuoco immediato, per riportare la pace e fornire aiuti umanitari urgenti. (Res)