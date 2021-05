Emirati: principe ereditario Dubai lancia piattaforma per finanziamenti a start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Dubai, Hamdan bin Mohammed Al Maktum, ha lanciato ieri “Dubai Next”, piattaforma di crowdfunding a sostegno di imprenditori e start-up. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". Secondo quanto afferma un comunicato del principe emiratino, l’iniziativa contribuirà a “stimolare una concorrenza positiva, e a incoraggiare la gioventù a proporre idee innovative e a ottenere sostegno da parte della comunità con il crowdfunding”. Obiettivo della piattaforma è sostenere in particolare le piccole e medie imprese (Pmi), settore che rappresenta più del 94 per cento delle compagnie totali attive negli Emirati Arabi Uniti e fornisce lavoro a più dell’86 per cento della forza lavoro nel settore privato. Solo a Dubai, le Pmi contribuiscono per il 40 per cento all’economia dell’emirato, secondo il principe. (Res)