Siria: Assad emana legge per favorire investimenti e attrarre capitali

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha emanato ieri la legge 18/2021, che mira a “creare un ambiente competitivo per gli investimenti” e ad attirare capitali nel Paese, per favorire la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". Il provvedimento prevede una semplificazione e un’accelerazione delle procedure necessarie per gli investimenti nel Paese, oltre a garanzie a tutela di imprenditori che intendano avviare progetti di investimento. Tra le disposizioni della legge, anche la creazione di un Consiglio supremo degli investimenti, presieduto dal primo ministro, con l’obiettivo di elaborare e approvare strategie generali, e l’istituzione di una Commissione siriana per gli investimenti, presieduta dal ministro dell’Economia e incaricata di gestire e concedere le licenze. (Res)