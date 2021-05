Energia: ministero Elettricità Iraq, proposto all’Iran piano per saldare debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Elettricità dell’Iraq ha proposto all’Iran un piano per saldare, compatibilmente con la situazione economica del Paese, i debiti accumulati con l’acquisto di energia e gas naturale da Teheran. Lo ha annunciato il portavoce del dicastero iracheno, Ahmed Musa, commentando una recente visita in Iran del ministro dell’Elettricità, Majid Hantush. “Le proposte che sono state presentate sono attualmente studiate dalla parte iraniana”, ha aggiunto il portavoce. L’Iraq ha bisogno di circa 50 milioni di metri cubi di gas durante l’inverno e di 70 milioni di metri cubi durante l’estate, ha aggiunto Musa, perché nella stagione calda c’è una richiesta supplementare di energia, legata all’utilizzo dei condizionatori d’aria. L’Iraq importa circa il 40 per cento del suo fabbisogno di energia elettrica e di gas dal vicino iraniano, e deve alla Repubblica islamica circa 7 miliardi di dollari per forniture arretrate mai pagate. (Res)