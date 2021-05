Giordania: uccisi tre trafficanti di armi e droga dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state uccise, e altre due sono rimaste ferite, in un’operazione condotta ieri dall’esercito della Giordania per contrastare il traffico di armi e droga attraverso il confine con la Siria. Secondo una fonte militare del Comando generale delle forze armate di Amman, l’esercito ha bloccato un’operazione di contrabbando tentata da undici persone attraverso la frontiera siro-giordana, definita “la più vasta” da mesi a questa parte. Secondo la fonte, i due trafficanti feriti sono stati arrestati, mentre gli altri sei sono riusciti a fuggire in territorio siriano. Oltre a diverse armi, le autorità giordane hanno sequestrato più di un milione e 307 mila pillole di captagon. (Res)