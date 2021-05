Libano: Gruppo internazionale di sostegno, dirigenti mettano da parte divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Gruppo internazionale di sostegno per il Libano (Isg) hanno fatto appello, in occasione di una riunione tenuta ieri, ai politici libanesi affinché mettano da parte le loro divergenze per l’interesse nazionale, e non ritardino ulteriormente la formazione di un governo capace di affrontare i bisogni “urgenti” del Paese. La responsabilità di evitare una crisi ancora più grave ricade sulla classe dirigente, hanno sottolineato. Tra le richieste del Gruppo, anche lo svolgimento puntuale delle elezioni, allo scopo di preservare la democrazia libanese nel corso di questa difficile fase economica e politica. L'Isg riunisce rappresentanti delle Nazioni Unite e dei governi di Cina, Francia, Germania, Italia, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all'Unione Europea e alla Lega Araba. È stato lanciato nel settembre 2013 dal segretario generale delle Nazioni Unite con l'ex presidente Michel Sleiman per aiutare a mobilitare il sostegno e l'assistenza per la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del Libano e per incoraggiare l'assistenza all'esercito libanese, ai rifugiati siriani in Libano e alle comunità e al governo ospitanti. (Res)