Medio Oriente: agenzia Onu chiede contributo di 38 milioni di dollari per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha lanciato un appello alla comunità internazionale per ottenere un finanziamento da 38 milioni di dollari, destinato alla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Il direttore delle operazioni dell’Agenzia a Gaza, Matthias Schmale, ha sottolineato che si tratta di “un appello urgente” e che la cifra potrebbe aumentare, data la prosecuzione “degli attacchi militari”. Durante una conferenza stampa tenuta presso la sede dell’agenzia a Gaza, Schmale ha sottolineato che l’Unrwa continuerà a lavorare nei prossimi giorni per garantire un corridoio di sicurezza per l’arrivo di aiuti umanitari nell’enclave. (Res)