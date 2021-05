Libano: ambasciatore saudita Al Bukhari, nessun libanese sarà cacciato dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita non agisce in modo “impulsivo”, e nessun cittadino libanese sarà “cacciato” dal Regno o dai Paesi del Golfo. Lo ha detto ieri l’ambasciatore saudita in Libano, Walid al Bukhari, dopo il caso diplomatico che ha portato alle dimissioni del ministro degli Esteri uscente libanese, Charbel Wehbi, per commenti offensivi contro Riad. Le relazioni saudite-libanesi sono legami tra popoli arabi, di sangue e fraternità, ha sottolineato Bukhari, ripreso dall'agenzia di stampa "Nna". L’incontro del Consiglio degli imprenditori saudita-libanese previsto per oggi è stato rinviato di tre giorni, ma riprenderà la discussione sul dossier del blocco alle importazioni agricole dal Libano, ha aggiunto il diplomatico. (Res)