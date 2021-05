Libano: leader maronita Geagea, siriani che votano Assad lascino il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I siriani residenti in Libano che intendono votare per Bashar al Assad alle elezioni presidenziali della Siria devono “lasciare immediatamente” il Paese. Lo ha detto Samir Geagea, leader cristiano maronita del partito delle Forze libanesi. “Sembra che decine di migliaia di rifugiati siriani si preparino a partecipare alla farsa-tragedia chiamata elezioni presidenziali siriane presso l’ambasciata di Siria a Hazmieh”, ha scritto Geagea in un comunicato. “Facciamo appello al presidente e al premier uscente affinché diano a ministri di Interno e Difesa le istruzioni necessarie per ottenere liste complete di coloro che voteranno per Assad, in modo da poter chiedere loro di lasciare immediatamente il Libano”, ha aggiunto. (Res)