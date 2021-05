Medio Oriente: ministro Esteri saudita, escalation a Gaza deve interrompersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’escalation di violenze in corso a Gaza e Gerusalemme deve interrompersi al più presto. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, in un’intervista all’emittente panaraba “Al Arabiya”. Il ministro ha sottolineato la “chiara” posizione saudita sulla questione palestinese, ovvero la necessità di raggiungere una soluzione permanente, sulla base dell’iniziativa araba di pace, entro i confini del 1967 e con Gerusalemme Est come capitale. Il bombardamento israeliano di Gaza ha “incentivato l’estremismo” e “potenziato gli estremisti” nell’enclave, ha detto Bin Farhan. (Res)