Sardegna: vaccinazioni anti-covid, da oggi alle 12 prenotazioni aperte agli over 40

- La Regione accelera la campagna di vaccinazione con un ulteriore ampliamento della platea, che da domani includerà anche gli over 40. Da oggi, giovedì 20 maggio, alle 12, anche i cittadini classe 1981 e i nati negli anni precedenti, potranno prenotarsi sul sistema delle Poste Italiane per richiedere la somministrazione del vaccino. È quanto stabilito dall'aggiornamento contenuto in una nota dell'assessorato regionale della Sanità.Sempre dalla giornata di oggi, ulteriore apertura anche per i pazienti affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (in possesso di un'esenzione fra quelle indicate nell'Allegato 2, Elenco 1, consultabile sul sito regionale sardegnasalute.it). Per gli appartenenti a questa categoria, per cui le prenotazioni erano già possibili per i nati dal 1961 al 1970, ora sarà possibile anche per i nati dal 1971 al 2004. (segue) (Rsc)