Roma: Raggi, municipio IV tra i più verdi della città, servizio giardini al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Municipio IV è uno dei più verdi della nostra città". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Proprio durante queste settimane i nostri operatori del Servizio Giardini hanno lavorato in diverse aree, come nel parco Petroselli, tra via Nomentana e viale Carlo Marx. In piazza Gaspare Ambrosini, in zona Torraccia, sono stati eseguiti interventi di pulizia e sfalcio dell’erba. Lo stesso è stato fatto nel parco in via Igino Giordani, dove sono state anche potate le siepi all’ingresso. Con questi piccoli interventi ci prendiamo cura dei nostri parchi e delle aree verdi della città. Spazi sicuri e punti di riferimento per i cittadini del quartiere, per le famiglie, gli sportivi e per chiunque voglia passeggiare all’aria aperta", continua la prima cittadina di Roma.(Rer)