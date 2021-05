Sardegna: ad Orgosolo 40 positivi al Covid-19, il sindaco chiude le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quaranta persone positive al Covid-19, fra cui sei fra alunni e studenti. Preoccupa la situazione contagi a Orgosolo, nel nuorese, tanto che il sindaco, Dionigi Deledda, ha emanato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole del paese fino al prossimo 31 maggio. "Visto la nota della dirigente scolastica che chiede al sottoscritto la sospensione della didattica in presenza, considerato che la situazione epidemiologica nel comune di Orgosolo presenta notevoli criticità e che gli accertamenti di nuovi casi che ci sono stati comunicati da Ats di Nuoro si evince il costante progressivo peggioramento dei contagi - scrive il primo cittadino nell'ordinanza - al fine di tutelare la popolazione scolastica e consentire al Servizio Igiene della Assl di completare le indagini epidemiologiche in atto, si ordina la sospensione delle attività in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado e demanda alle forze dell'ordine di ottemperare quanto esposto nella presente ordinanza". (Rsc)