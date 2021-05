Usa: il Pentagono opera un "esercito segreto" di 60mila effettivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Newsweek" afferma che la sua rivelazione sia frutto di due anni di indagini, che hanno passato in rassegna oltre 600 curriculum vitae e un migliaio di posizioni di lavoro, attraverso decine di richieste di accesso agli atti tramite il Freedom of Information Act e di colloqui con funzionari e decisori della Difesa. Da questo sforzo giornalistico emergerebbe "una finestre in quello che non è soltanto un settore poco conosciuto delle Forze armate Usa, ma anche su una serie di pratiche completamente non regolamentate. Secondo il settimanale, "nessuno conosce con esattezza le dimensioni complessive del programma, nonché il suo impatto sulle politiche e la cultura militari" statunitensi. La costituzione di tale "gigantesca forza clandestina", accusa "Newsweek", "sfida la legge statunitense, la Convezione di Ginevra, il codice di condotta militare e i basilari principi di accountability". (Nys)