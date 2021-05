Medio Oriente: nuovi raid aerei su Gaza mentre Israele e Hamas valutano cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che la mediazione per il cessate il fuoco funzionerà", ha dichiarato Marzook. "L'equazione è chiara: se intensificano gli attacchi, intensificheremo gli attacchi. Se smettono di condurre raid a Gaza, smetteremo di colpire Tel Aviv. Le azioni di Israele a Gerusalemme e Sheikh Jarrah hanno indotto le Brigate al Aqsa ad entrare nella campagna militare. Qualsiasi negoziato per un cessate il fuoco deve affrontare questo problema", ha sottolineato Marzook. Nonostante le affermazioni dell’alto funzionario di Hamas, il ministro dell'Intelligence israeliano, Eli Cohen, ha affermato che lo Stato di Israele resta determinato a continuare l'operazione per tutto il tempo necessario a ripristinare la propria sicurezza. "Termineremo l'operazione quando sentiremo di aver raggiunto i nostri obiettivi", ha dichiarato Cohen a “Kan Radio”. (Res)