Covid: Fedriga, proficua collaborazione con governo durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo periodo di pandemia la collaborazione tra Regioni e governo “è stata proficua”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, in Commissione parlamentare per le questioni regionali della Camera, su tematiche di comune interesse. “Penso al coinvolgimento nella cabina di regia, all’introduzione dei tecnici regionali nel Cts, che hanno rafforzato il rapporto in modo da dare risposte in modo dinamico e superando le rigide competenze costituzionali dei diversi enti. Ci sono discussioni, anche accese, ma mirate ad dare risposte al Paese”, ha aggiunto.(Rin)