Usa-Russia: incontro Lavrov-Blinken, focus su correzione relazioni bilaterali (2)

- Durante il colloquio, Blinken ha espresso profonda preoccupazione in merito alla progressiva concentrazione di asset militari russi al confine con l'Ucraina, e per il trattamento riservato ai media Usa "Voice of America" e Radio Free Europe/Radio Liberty", nonché per le condizioni dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. Il segretario di Stato Usa ha ribadito l'imperativo di garantire "l'accesso umanitario al popolo siriano". I due ministri hanno discusso questioni regionali di comune interesse, inclusa la ricerca di una soluzione politica a lungo termine al conflitto tra Armenia e Azerbaigian. Secondo la nota del dipartimento di Stato, il colloquio si è anche concentrato sui benefici di una potenziale cooperazione in teatri come l'Afghanistan, nonché sui temi della "stabilità strategica, del contenimento dell'Iran e del programma nucleare della Corea del Nord". (Nys)