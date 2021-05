Usa-Russia: Blinken e Lavrov provano a rilanciare il dialogo bilaterale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavrov ha definito quello col suo omologo statunitense un incontro “costruttivo” durata “più del previsto”. "La nostra conversazione è durata più del previsto: forse un'ora e 40 minuti. La discussione mi è sembra costruttiva", ha detto Lavrov al termine dei colloqui. "Comprendiamo la necessità di superare la situazione anormale che abbiamo avuto nei rapporti tra Mosca e Washington negli ultimi anni", ha sottolineato il ministro russo. "Abbiamo molti problemi, è difficile risolverli, ma ho notato il desiderio di Blinken di volerlo fare. Anche noi siamo pronti per raggiungere quest’obiettivo", ha aggiunto Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha espresso la speranza che il presidente, Vladimir Putin, e l’omologo statunitense, Joe Biden, individueranno ulteriori opportunità modi per migliorare ulteriormente le relazioni russo-statunitensi. "In generale, credo che abbiamo avuto una conversazione molto utile. Riferiremo i risultati ai nostri presidenti, si spera che loro sapranno trovare il modo per migliorare le relazioni", ha detto Lavrov. (segue) (Sts)