Usa-Corea del Sud: Moon a Washington per incontro con il presidente Trump

- Il presidente della Corea dle Sud, Moon Jae-in, è arrivato negli Stati Uniti ieri, 19 maggio, per una visita ufficiale di cinque giorni che culminerà domani nell'incontro alla Casa Bianca con l'omologo Joe Biden. Secondo la stampa Usa, l'agenda del viaggio di Moon a Washington prevede, tra gli altri impegni, una visita al Cimitero nazionale di Arlington, e in particolare alla Tomba del milite ignoto, dedicata ai militari statunitensi senza nome deceduti in conflitto, inclusi quelli della Guerra di Corea (1950-1953). Proprio questa settimana, il presidente Usa Joe Biden appunterà la Medaglia d'onore, la massima onorificenza militare statunitense, al petto di un veterano della Guerra di Corea, nel corso di una cerimonia cui dovrebbe assistere lo stesso Moon. L'incontro tra i due leader alla Casa Bianca sarà incentrato su temi quali la cooperazione per i vaccini contro la Covid-19, la Corea del nord e il partenariato economico bilaterale. (segue) (Nys)