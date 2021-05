Covid: Argentina, nuovo record con 39.652 contagi in 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Alberto Fernandez ha disposto il Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) fino al 21 maggio e prolungato fino alla fine del 2021 lo stato di emergenza sanitaria, che rende tra le altre cose possibili interventi straordinari sui prezzi dei farmaci, sull'assunzione di personale sanitario o sulla sospensione dei trasporti. E' inoltre in discussione in parlamento un progetto legge dell'esecutivo che ha come obiettivo quello di fissare criteri epidemiologici a partire dai quali far scattare i diversi gradi di restrizioni preventive contro la circolazione del virus. Il governo punta in questo modo ad evitare la "giudiziarizzazione" dei decreti sull'emergenza sanitaria dopo che un ricorso dell'opposizione contro la sospensione delle lezioni in presenza nella città di Buenos Aires era stato accolto dalla Corte suprema. La legge stabilisce in base ai criteri epidemiologici di "incidenza" e "ratio" la definizione di aree a basso, medio e alto rischio, e di aree in "allarme epidemiologico" con saturazione del sistema sanitario. (segue) (Abu)