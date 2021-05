Usa: Covid, completamente vaccinato quasi il 50 per cento degli adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 125,5 milioni di persone negli Stati Uniti sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19, compreso circa il 48 per cento degli adulti. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). In 19 stati, almeno la metà degli adulti è ora completamente vaccinata: Colorado, Connecticut, Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Vermont , Virginia, Washington e Wisconsin, nonché Washington Dc. Più di 3,5 milioni di persone di età inferiore ai 18 anni hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. Complessivamente sono state somministrate 277.290.173 dosi totali, pari a circa il 79 per cento delle 349.210.095 dosi totali erogate.(Nys)