Ecuador-Brasile: Bolsonaro conferma presenza a insediamento Guillermo Lasso

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato che il prossimo 24 maggio parteciperà alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, eletto al secondo turno delle presidenziali del paese sudamericano lo scorso 11 aprile con il 52,50 per cento dei voti. Lo riferisce il quotidiano "El Comercio". Dall'inizio della pandemia di coronavirus, il presidente Bolsonaro ha lasciato il paese solo due volte. La prima per una visita ufficiali negli Stati Uniti per incontrare l'allora presidente Donald Trump, all'inizio di marzo 2020, la seconda per la cerimonia di insediamento del nuovo presidente uruguaiano, Luis Lacalle Pou, il primo marzo dell'anno scorso. Si tratta anche della seconda volta che Bolsonaro partecipa a una cerimonia di insediamento in America latina. Da quando è entrato in carica a gennaio del 2019, Bolsonaro si è rifiutato di visitare Argentina e Bolivia dopo le elezioni di Alberto Fernández e Luis Arce, perché entrambi leader di movimenti di sinistra.(Brb)