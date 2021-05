Giappone: ministro Kishi annuncia superamento vincolo di spesa per la Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Giappone, Nobuo Kishi, ha annunciato che il Paese abbandonerà il vincolo di spesa del suo dicastero, tradizionalmente fissato all'un per cento del prodotto interno lordo (Pil). Intervistato dal quotidiano "Nikkei" ieri, 19 maggio, il ministro ha spiegato che il nuovo contesto strategico regionale, caratterizzato dall'ascesa della Cina e dai nuovi teatri di conflitto digitale ed elettromagnetico, richiedono "un aumento delle capacità di difesa ad un passo radicalmente differente rispetto al passato". Kishi ha dichiarato che d'ora in avanti il Giappone "assegnerà fondi dove necessario a proteggere il nostro Paese", senza attenersi a vincoli formali di spesa in relazione al Pil. Il mese scorso, a margine dell'incontro a Washington tra il primo ministro giapponese Yoshihide Suga e il presidente Joe Biden, Tokyo si era impegnata tramite una dichiarazione congiunta a "rafforzare le proprie capacità di difesa nazionali per rafforzare ulteriormente l'alleanza e la sicurezza regionale". (segue) (Git)