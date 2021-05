Giappone: ministro Kishi annuncia superamento vincolo di spesa per la Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone fronteggia da anni continue incursioni della Cina all'interno della propria zona economica esclusiva presso l'atollo conteso delle Senkaku (Diaoyu per la Cina), nel Mar Cinese Orientale. L'atollo dista appena 170 chilometri da Taiwan, e potrebbe essere facilmente coinvolto in un conflitto attraverso lo Stretto. Nel corso dell'intervista, Kishi ha menzionato anche l'esigenza di "rafforzare le capacità" presso le isole Nansei, una catena di isole che dall'apice meridionale del Kyushu si spinge sino a nord di Taiwan, e che include la prefettura di Okinawa e le isole di Miyako. La Marina militare cinese incrocia sempre più spesso attraverso lo stretto di Miyako per raggiungere l'Oceano Pacifico, e il mese scorso ha transitato nell'area anche la portaerei cinese Liaoning, accompagnata dal suo gruppo da battaglia. "Non dovrebbe esserci alcuna area non coperta dalle Forze di autodifesa", ha dichiarato Kishi riferendosi alle Forze armate giapponesi. "E' importantissimo schierare unità nei territori insulari". (segue) (Git)