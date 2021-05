Giappone: ministro Kishi annuncia superamento vincolo di spesa per la Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha aggiunto che il governo giapponese intende "potenziare nuove aree quali lo spazio, il cyberspazio e guerra elettromagnetica". Kishi si è espresso infine in favore della convocazione periodica di ministeriali della Difesa del Quad, che riunisce oltre al Giappone Stati Uniti, India e Australia. Dagli anni Novanta del secolo scorso il bilancio della Difesa del Giappone non ha mai ecceduto l'un per cento del Pil, ad eccezione del 2010, per effetto del temporaneo crollo del Pil seguito alla crisi finanziaria globale. Lo scorso anno il bilancio della Difesa giapponese è ammontato allo 0,997 per cento del Pil, e quest'anno dovrebbe aumentare di un ulteriore 0,5 per cento, a 5.340 miliardi di yen. (Git)