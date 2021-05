Myanmar: la giunta destituisce due diplomatici anti-golpe a Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato questa settimana nuove sanzioni nei confronti di alti funzionari coinvolti del colpo di stato dello scorso febbraio. Si tratta, si legge in una nota del dipartimento, di 16 alti funzionari della giunta militare e di una entità a loro legata. Tra i sanzionati ci sono sette ministri e il governatore della banca centrale, Than Nyein. L’entità sottoposta a sanzioni è il Consiglio statale di amministrazione (Sac), ente che secondo il Tesoro Usa è stato “creato dai militari per sostenere il rovesciamento del governo democraticamente eletto”. "L'esercito birmano continua a commettere violazioni dei diritti umani e opprimere il popolo birmano”, ha affermato Andrea Gacki, direttore dell'Ufficio per il controllo dei beni esteri Usa. (Git)