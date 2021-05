© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Imma Battaglia presenta la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Intervengono: Amedeo Ciaccheri e Tatiana Marchisio di Liberare Roma, la cantante Tosca e l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Industrie Fluviali in via del Porto Fluviale 35 a Roma (ore 12:00)- Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, avvia la raccolta firme dal Mercato Testaccio. Mercato Testaccio a Roma (ore 11:00)- Tobia Zevi, candidato primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, avvia la raccolta firme dalla sede del suo comitato elettorale. Via in Selci 68 a Roma (ore 12:00)- Fabiola Cenciotti, candidata sindaca per il Popolo della famiglia, avvia la campagna elettorale con un incontro con la cittadinzanza. Sala Teatro Raffaello in via Terni 92 a Roma (ore 20:30) (Rer)