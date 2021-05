Roma 2021: Gualtieri, no favori a centrodestra senza alleanza con M5s, Raggi ha governato male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la rottura tra il M5s e il Pd avvantaggia il centrodestra? No, l'amministrazione Raggi ha governato male, lo sanno tutti i romani, noi siamo alternativi a Raggi. Roma in questi anni ha conosciuto un declino drammatico, la città funziona male e i soldi che ci sono non vengono speri". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, intervenendo a Tg2 Post su Rai 2.(Rer)