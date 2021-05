Decreto Sostegni: Frassini (Lega), anno bianco contributivo per partite Iva, vittoria Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Rebecca Frassini, nel corso delle dichiarazioni di voto al decreto Sostegni, ha affermato: "Grazie ad un nostro emendamento ci sarà un anno bianco contributivo per le partite Iva duramente colpite dalla crisi. Mentre il governo precedente le aveva completamente abbandonate - ha continuato la parlamentare -, ora la Lega del centrodestra al governo incassa una misura da 2,5 miliardi per aiutare i lavoratori autonomi, parte essenziale del sistema produttivo. Sempre grazie ad un emendamento della Lega al decreto Sostegni in Senato a prima firma Salvini, viene riconosciuta e tutelata la lingua italiana dei segni. Un bel risultato che dimostra l'attenzione della Lega al tema della disabilità, come dimostra l'istituzione del ministero". L'esponente leghista ha aggiunto: "Sono particolarmente soddisfatta dello stanziamento di 700 milioni per la montagna voluti dal ministro Garavaglia, avendo il governo precedente bocciato un mio emendamento in legge di Bilancio a sostegno del settore. Ci tengo infine a far notare che durante il Conte bis con cinque decreti si sono stanziati 11 miliardi per i contributi a fondo perduto, la stessa cifra che ora stanziamo con il solo decreto Sostegni. Un vero e proprio cambio di passo. Ecco la differenza - ha concluso Frassini - tra lo stare al governo e lo stare all'opposizione. Per questo la Lega ha espresso voto favorevole alla conversione in legge del decreto Sostegni". (Com)