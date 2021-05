Medio Oriente: fonti stampa, cessate il fuoco tra Israele e Hamas a partire da venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, il gruppo armato palestinese che controlla la Striscia di Gaza, potrebbe entrare in vigore a partire dal pomeriggio di venerdì prossimo, 21 maggio. Lo riferisce in un breve messaggio su Twitter l’emittente israeliana “Channel 12”, senza fornire ulteriori dettagli. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è detto oggi “determinato a portare avanti l’operazione” nella Striscia di Gaza finché “non saranno ripristinate calma e sicurezza per i cittadini israeliani”. Lo ha dichiarato dopo un incontro con i vertici delle forze armate. Netanyahu ha detto di “apprezzare davvero” il sostegno internazionale che Israele sta ottenendo. Apprezzo particolarmente il sostegno dato dal presidente dei nostri amici, gli Stati Uniti, Joe Biden, per il diritto all'autodifesa dello Stato di Israele". (segue) (Res)