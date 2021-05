Usa: Texas vieta interruzione di gravidanza se c’è battito cardiaco feto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Texas ha approvato una legge che vieta l’interruzione di gravidanza se il battito cardiaco del feto è già riscontrabile. Lo ha annunciato il governatore del Texas, Greg Abbott, facendo sapere di aver firmato il testo legislativo. La stampa Usa sottolinea che quella varata nello Stato meridionale è una delle norme piè restrittive negli Usa per quello che riguarda l’aborto. La gravidanza potrà comunque essere interrotta qualora la madre rischi la vita o in altri casi di "emergenza medica". Esclusi, invece, i casi in cui la madre è vittima di stupro o incesto. "Il nostro creatore ci ha dotato del diritto alla vita eppure milioni di bambini perdono il diritto alla vita ogni anno a causa dell'aborto", ha affermato Abbott. "In Texas, lavoriamo per salvare quelle vite. Ed è esattamente ciò che il legislatore del Texas ha fatto in questa sessione", ha aggiunto. La misura va ad aggiungersi ad una crescente lista di divieti contro l’aborto nel 2021, con molte legislature statali a guida repubblicana che avanzano restrizioni alla procedura a un ritmo talmente sostenuto da poter eclissare l'ondata simile vista nel 2019.(Nys)