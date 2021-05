Brasile: opposizione annuncia ricorso in Corte suprema contro privatizzazione Eletrobras (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha affermato che la privatizzazione della compagnia statale dell'elettricità brasiliana Eletrobras è essenziale per il consumatore brasiliano in chiave principalmente di una riduzione delle tariffe elettriche. "La capitalizzazione di Eletrobras consentirà la destinazione di metà di quanto raccolto venga destinato in favore della riduzione delle tariffe relativamente alle voci tributi e sussidi. Questo sarà molto vantaggioso per il consumatore ed Eletrobras potrà destinare maggiori fondi in favore degli investimenti che oggi non ha la capacità di sostenere", ha detto Albuquerque nel corso di un'intervista per il programma "Sem Censura" di "Tv Brasil". (Brb)