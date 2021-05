Usa-Russia: segretario di Stato Blinken incontra ministro Esteri Lavrov a Reykjavik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a Reykjavik, in Islanda, il primo incontro bilaterale tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a margine della ministeriale del Consiglio Artico. Alla vigilia dell’incontro, che dovrebbe avere lo scopo di allentare le tensioni tra Washington e Mosca in diversi dossier, Lavrov ha espresso la speranza di un colloquio professionale con il segretario di Stato Usa "sulle intenzioni di Washington" nei rapporti bilaterali. Lo ha detto durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo della Sierra Leone, David John Francis. "Mi aspetto con impazienza una conversazione professionale che ci aiuterà a chiarire le intenzioni specifiche degli Stati Uniti per quanto riguarda i rapporti con noi, e per quanto riguarda la loro posizione su questioni internazionali che incidono sui nostri interessi in un modo o nell'altro", ha detto Lavrov.(Sts)