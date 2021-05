Covid: Argentina, nuovo record con 39.652 contagi in 24 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo prevede che nelle zone a basso rischio si applicano le misure generali di prevenzione, come il distanziamento sociale e l'uso di mascherine; nelle zone a rischio medio si introducono le prime restrizioni alle riunioni e ad alcune attività di gruppo; nelle zone ad alto rischio si attivano le proibizioni alle riunioni in famiglia e il divieto alle attività ricreative e sportive in spazi chiusi; nelle zone dove vige l'allarme epidemiologico entrano in gioco la sospensione delle lezioni in presenza, la chiusura a partire dalle 20 di tutte le attività commerciali, gastronomiche e ricreative oltre al divieto di circolazione per tutti i lavoratori non essenziali dalle 20 alle 06. La maggioranza di governo, che si dice disposta ad apportare modifiche al progetto e ad accogliere indicazioni dell'opposizione con l'obiettivo di scongiurare ulteriori ricorsi alla giustizia, si è posta come obiettivo l'approvazione della legge prima del 21 maggio, data di scadenza dell'attuale decreto sull'emergenza sanitaria. (Abu)