- Per il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, "c'è un modo molto semplice per ringraziare davvero Mattarella, non aprire con otto mesi d’anticipo il toto Quirinale. Concentriamoci come ha detto oggi Enrico Letta a Bruxelles - continua l'esponente del Pd su Twitter - sugli investimenti per creare lavoro, facendo le riforme necessarie, come il fisco per l’equità sociale". (Rin)