Germania: omicidi di Daenischenhagen, l'autore si costituisce ad Amburgo

- Si è costituito presso la polizia di Amburgo l'autore del duplice omicidio avvenuto in mattinata a Daenischenhagen, circa 10 chilometri a nord-est di Kiel nello Schleswig-Holstein. Al momento, come comunicano le forze dell'ordine di Kiel, il movente degli assassinii non è noto. A Daenischenhagen, all'interno di un'abitazione, erano stati rinvenuti i cadaveri di un uomo e di una donna uccisi a colpi d'arma da fuoco, nonché numerosi bossoli. Secondo le prime ricostruzioni, armato di un fucile d'assalto, l'autore dei delitti si sarebbe in seguito nascosto nel quartiere della birreria al centro di Kiel. L'area è stata isolata dalla polizia, che ha avviato una caccia all'uomo con un ingente dispiegamento di forze. Le ricerche si sono concluse senza alcun risultato. (Geb)