Roma: Gualtieri, con Raggi investimenti pari a un quarto di quelli di Milano e Napoli

- "Gli investimenti pro capite realizzati a Roma in questi anni" di giunta Raggi "sono un quarto di quelli realizzati a Milano e Napoli". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, intervenendo a Tg2 Post su Rai 2. "Un sindaco si deve occupare di far funzionare le cose normali ma deve avere anche una visione e una missione per rilanciare la città", ha aggiunto. Gualtieri ha poi ribadito che: "Il discorso sui poteri di Roma è importante, è importante che si avvi un percorso, ma non dev'essere un alibi per non fare le cose. Parteciperò e contribuirò a questa stagione di riforme ma non sia questo un alibi per dire che non si possono fare le cose". (Rer)