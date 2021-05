Trasporti: Gualtieri, Roma si rilancia con cura del ferro e ferrovie urbane come Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma per potenziare il sistema del trasporto pubblico locale "bisogna rilanciare la cura del ferro, sviluppare le ferrovie urbane come a Berlino e sviluppare le tranvie". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, intervenendo a Tg2 Post su Rai 2. "Questo sistema di trasporti si deve combinare con una mobilità innovativa e flessibile per aiutare le persone a muoversi nell'ultimo miglio", ha concluso.(Rer)