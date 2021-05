Argentina: mandato di cattura internazionale contro ex funzionario governo Macri rifugiato in Uruguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Rodriguez Simon aveva effettivamente manifestato la volontà di non fare ritorno in Argentina e aveva annunciato che avrebbe presentato richiesta formali di asilo al governo dell'Uruguay. Quest'ultimo punto è stato confermato dalle autorità di Montevideo, che hanno reso noto di aver ricevuto una presentazione formale il giorno martedì 18 maggio presso la commissione Rifugiati (Core) del ministero degli Esteri. La Core, si legge sulla stampa uruguayana, avrà 90 giorni di tempo per pronunciarsi. "Non tornerò in Argentina fintanto che non cesserà la persecuzione nei miei confronti", aveva affermato Rodriguez Simon attraverso uno scritto reso pubblico dal suo avvocato. "Ho timore fondato che se lo facessi verrei privato della libertà con conseguente pericolo per la mia sicurezza personale", aveva denunciato. Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, si è espresso sulla questione che potrebbe aprire un fronte diplomatico con l'Argentina. "La decisione di concedere asilo non è a discrezione del presidente, c'è un organo preposto e ci sono determinati requisiti. Se la richiesta compie con i requisiti si concede altrimenti no", ha detto. (Abu)