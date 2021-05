Usa: senatore Risch, dipartimento di Stato rinuncia a sanzioni su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore statunitense James Risch, repubblicano dell'Idaho ha reso nota al Congresso la decisione del dipartimento di Stato di rinunciare a imporre sanzioni contro l’amministratore delegato e l'azienda che sovrintendono alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, che conduce dalla Russia alla Germania passando per il Mar Baltico. Lo riferisce il "Wall Street Journal". Risch ha criticato l'iniziativa, sottolineando che le mancate sanzioni "aumenteranno l'influenza maligna della Russia in Europa", indebolendo il peso degli Stati Uniti sulla Russia in vista del possibile bilaterale tra il presidente Joe Biden e l'omologo russo Vladimir Putin, su sui si discute ormai da settimane. (segue) (Nys)