Usa: senatore Risch, dipartimento di Stato rinuncia a sanzioni su Nord Stream 2 (2)

- "La decisione dell'amministrazione di rinunciare alle sanzioni che hanno imposto a Nord Stream 2 AG e al Ceo della società Matthias Warnig è semplicemente sbagliata", ha spiegato Risch, definendo l'iniziativa "un regalo a Putin". Il sito statunitense "Axios" ha riferito per primo dell'intenzione dell'amministrazione Biden di non sanzionare la società e Warnig, chiamando in causa gli interessi nazionali statunitensi. Biden ha ripetutamente dichiarato la sua contrarietà al gasdotto Nord Stream 2, in costruzione per collegare Russia e Germania. Le autorità di Washington temono che l'infrastruttura possa dare a Mosca maggiore influenza sui mercati energetici europei. Il dipartimento di Stato, tuttavia, ha intenzione di chiedere sanzioni contro alcune navi russe ma, pur ritendendo sanzionabili la società responsabile del progetto Nord Stream 2 e il suo amministratore delegato Warnig, ex ufficiale dell'intelligence della Germania orientale, rinuncerà all’applicazione di tali sanzioni. (Nys)