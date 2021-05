Usa-Russia: Blinken, pronti a rispondere ad azioni aggressive da parte di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha assicurato che gli Stati Uniti assieme ai loro partner e alleati saranno pronti a rispondere “se la Russia agirà in modo aggressivo”. Il capo della diplomazia di Washington si è espresso in questi termini prima di incontrare il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Reykjavik, in Islanda, a margine della ministeriale del Consiglio Artico. Lavrov, per parte sua, ha sottolineato che tra Russia e Stati Uniti permangono “grandi divergenze nella valutazione della situazione internazionale". Ciononostante, ha aggiunto il capo della diplomazia russa, Mosca "è pronta a discutere tutti i temi" sul tavolo a patto che "la discussione sia onesta e basata sul reciproco rispetto".(Sts)