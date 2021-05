Covid: Argentina, nuovo record con 39.652 contagi in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della campagna di vaccinazione le autorità sanitarie dichiarano che sono state applicate ad oggi un totale di 10.477.797 di dosi (tra prima applicazione e richiamo) e che ne sono state distribuite in totale 12.183.147. Di queste 8.348.823 persone hanno ricevuto solo la prima dose e 2.128.974 persone anche il richiamo. Sul fronte dell'approvvigionamento il governo di Alberto Fernandez ha confermato inoltre che l'Argentina riceverà quasi 4 milioni di nuove dosi del vaccino anti covid di Oxford-AstraZeneca entro la fine di maggio. Si tratta di uno dei lotti di vaccini prodotto in Argentina dal laboratorio mAbxience e invasato in Messico in base all'accordo siglato da Buenos Aires ad agosto del 2020 ma che fino ad oggi erano rimasti bloccati nel paese sudamericano in attesa di essere invasati. "Senza dubbio è l'inizio di una nuova tappa dopo tutto lo sforzo che ha fatto il governo attraverso diversi negoziati per ottenere vaccini e completare il programma di immunizzazione", ha detto a riguardo il ministro della Sanità, Carla Vizzotti. (segue) (Abu)