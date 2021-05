Usa: assalto al Congresso, Camera approva legge per creazione commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge volta a creare una commissione d'inchiesta sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo scrive la stampa Usa, sottolineando che alcuni repubblicani hanno votato con i democratici a dispetto delle posizioni contrarie espresse dalla leadership conservatrice. Prima del voto, i leader democratici alla Camera hanno sostenuto di aver fatto diverse concessioni ai repubblicani per raggiungere un compromesso. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha affermato che i leader conservatori hanno sollevato obiezioni dell'ultimo minuto perché "hanno paura della verità". Pelosi è stata la prima, già a poche ore dall'assalto, a ipotizzare la creazione di una commissione d'inchiesta sul modello di quella istituita per l'11 settembre 2001. (segue) (Nys)