Brasile: atteso per venerdì volo con migranti brasiliani irregolari rimpatriati dagli Usa

- E' previsto per venerdì 21 maggio l’arrivo dell’aereo che trasporterà in Brasile i migranti irregolari fermati alla frontiera degli Stati Uniti. Il volo, noleggiato dal governo statunitense, atterrerà a Belo Horizonte, nello Stato di Minas Gerais, con a bordo 106 cittadini brasiliani. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il processo di espulsione avviene interamente secondo le leggi e la giurisdizione sovrana degli Stati Uniti. La definizione della forma di espulsione - tramite voli commerciali o charter - è legata alle problematiche logistiche riguardanti l'operazione", si legge nel comunicato. "Il governo brasiliano è stato informato del volo e sta monitorando gli sviluppi, al fine di garantire che i cittadini brasiliani deportati ricevano un trattamento dignitoso. I cittadini che tornano in Brasile con questo volo sono in stato di detenzione, con un ordine di espulsione definitivo nei loro confronti, quindi senza alcuna prospettiva di riconquistare la libertà negli Stati Uniti. La maggior parte di loro sono lontani da membri della famiglia. Lo scopo principale del volo è ridurre, per questi cittadini, il tempo trascorso nei centri di detenzione negli Stati Uniti, in particolare nell'attuale contesto della pandemia di Covid-19. Gli uffici consolari brasiliani negli Stati Uniti continuano a fornire tutta l'assistenza consolare appropriata ai cittadini brasiliani ancora detenuti in quel paese".(Brb)