- VARIE- Presentazione del libro "Ripartenza o Apocalisse. L'Italia al tempo del Covid" scritto dal consigliere della Lega alla Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. Interverranno il segretario della Lega, Matteo Salvini, il sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon, la sottosegretaria ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni. La conferenza è trasmessa in streaming e si tiene in presenza al Tempio di Adriano a Roma (ore 17:30)- Nel giardino di via Carlo Felice verrà presentato il progetto "Focolar Mundi" che ribadisce i valori dell'accoglienza e del rispetto, con il sostegno del Municipio Roma I. Giardino di via Carlo Felice a Roma (ore 12:00)- Il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, e il presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Viterbo, Antonio Maria Lanzetti, presentano il monumento dedicato a medici e professioni sanitarie vittime del Covid che sarà inaugurato prossimamente. La conferenza si svolge su piattaforma Zoom (ore 12:00)- Dibattito dal titolo “Europa, Italia: ripresa e resilienza”, nel corso del quale il sindaco di Latina, Damiano Coletta, dialoga con il sottosegretario agli Affari europei della presidenza del Consiglio dei ministri, Enzo Amendola, l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, l’assessora all’Europa Cristina Leggio e lapresidente della commissione consiliare Città Internazionale Valeria Campagna. L'evento è trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina (ore 17:00) (segue) (Rer)